شيخ الأزهر يهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأ شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، اليوم الاثنين، المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بعد أن أعلنت دار الإفتاء أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام رمضان في مصر.

وقال الإمام الأكبر أحمد الطيب في "تويتر": "كل عام والمسلمون حول العالم بكل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وأضاف: "أدعو الله أن يوفقنا في استثمار هذا الشهر الكريم في العبادة والطاعة والبذل والعطاء والتقرب إلى المولى، وأن يجعله شهر أمن وأمان وسلام على العالم أجمع".