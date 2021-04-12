الهند تتخطى البرازيل وتحتل المركز الثاني عالمياً

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 168912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مما يدفع البلد الآسيوي لتجاوز البرازيل واحتلال المركز الثاني عالمياً في عدد الإصابات بالفيروس.

ووفقاً لبيانات رويترز يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالهند حاليا 13.53 مليون حالة مقابل 13.45 مليون بالبرازيل.

وتتقدم الولايات المتحدة القائمة بتسجيل 31.2 مليون حالة عدوى.

وسجلت الهند 903 وفيات جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 170179.