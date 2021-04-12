وتيرة الإصابات اليومية بكورونا تواصل الصعود في تونس

أحصت وزارة الصحة في تونس أكثر من 1500 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بجانب 58 حالة وفاة.

ولا تزال وتيرة الإصابات اليومية في صعود الشهر الجاري بمعدلات تترواح بين ألف وألفي اصابة، في ظل تسارع تفشي فيروس كورونا والسلالة البريطانية المتحورة.

وتسبب الفيروس حتى يوم أمس الأول السبت في وفاة 9293 شخصاً. وأفادت وزارة الصحة أن عدد من يرقد في المستشفيات 2072 إلى جانب 413 في غرف العناية المركزة و137 تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغت بعض المستشفيات طاقة استيعابها القصوى لمرضى كوفيد 19 في عدد من الولايات مثل المنستير والقيروان وزغوان، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية اليوم في وقت لم يتعد فيه عدد من تلقوا اللقاح المضاد للفيروس حوالي 143 ألف شخص وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن الوضعية الوبائية لم تشهد مثلها تونس منذ بدايتها رغم توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية ودعمها بإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرضت الحكومة تدابير لكسر حلقات العدوى مثل حظر التجمعات الخاصة والعامة وغلق الأسواق الأسبوعية ومنح الصلاحيات للجهات بغلق المناطق التي تشهد مخاطر عالية للوضع الوبائي. وفي المقابل أبقت الحكومة على حظر التجوال الليلي بدءا من العاشرة ليلا حتى الساعة الخامسة صباحا.













