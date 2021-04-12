الأمير هاري يعود إلى بريطانيا!

الأمير هاري يعود إلى بريطانيا!

رويتز

ذكرت مصادر بريطانية أن الأمير هاري عاد إلى بريطانيا أمس الأحد استعدادا للمشاركة في جنازة جده الأمير فيليب في وندسور. وقالت إن طائرة تقل الأمير هاري هبطت في مطار هيثرو قادمة من لوس انجليس، ومن المقرر أن يصل إلى منزله للخضوع لحجر صحي لوقت مناسب قبل أن يشارك في الجنازة التي ستقام في 17 ابريل. وقال قصر بكنجهام أمس السبت إن ميجان زوجة هاري لن تحضر الجنازة بناء على نصيحة طبيبها بعدم السفر نظرا لأنها حامل. وفي وقت سابق من اليوم قال الأمير أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب، إن وفاة والده حرمت الأمة من "جدها" وتركت فراغا كبيرا في حياة والدته بعد زواج دام 73 عاما.