الحوثي يواصل تغيير المناهج الدراسية والجامعية

صنعاء (وكالات)

أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية عزمها إجراء مزيد من التعديلات في المناهج الدراسية والجامعية لتغيير الهوية الوطنية، وتثبيت الهوية الحوثية في المناهج. وأوصت لجنة حوثية في صنعاء تتبع وزارتي التربية والتعليم العالي بإجراء مزيد من التعديلات الدراسية على المناهج.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي نماذج لأسئلة اختبارات وزارة التعليم الفني والتقني، والتي كانت جميعها تتحدث عن «الولاية» وأسئلة تمجد زعيم الميليشيات المدعو عبد الملك الحوثي وحسين بدر الدين الحوثي.

وكانت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، في صنعاء، قد أصدرت طبعة جديدة من الكتاب المدرسي حمل تغييرات جوهرية في المضامين، وفق الفكر الطائفي للجماعة الحوثية. وشملت التغييرات على الكتاب المدرسي مواد التربية الإسلامية، والتربية الوطنية، خصوصا لطلاب الابتدائية، إذ تم تضمين هذه المقررات أفكاراً مستوردة من إيران. وتضمنت مواد تمجد الميليشيات وزعيمها، وصورا ونصوصا تتعلق بسيرة مؤسس الميليشيات الحوثية، حسين الحوثي.

وأكد تربويون أن الميليشيات أسست مدارس ومؤسسات جديدة في صعدة لنشر أيديولوجيتهم بين الطلاب الشباب والمجتمع بشكل عام، مع تعزيز الفكر الإيديولوجي الإيراني.

وعملت ميليشيات الحوثي على إجهاض التعليم منذ انقلابها على الدولة، وإحلال معلمين من قبلها في العديد من المدارس في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها. كما تقوم بإلزام الطلاب بتلقي محاضراتها الطائفية بصورة أسبوعية وفرض ترديد «الصرخة» في طابور الصباح، إلا أن الكثير من الطلاب يرفضون التعاطي مع هذه الأفكار.

وكان مايكل آرون سفير المملكة المتحدة في اليمن قد حذر في تصريح سابق من أن الحوثيين والنفوذ الإيراني سيعيدان تشكيل المجتمع اليمني.

وقال آرون الذي شغل منصب السفير منذ أوائل 2018 وحتى يوليو 2020، إن الحوثيين يغيرون المجتمع اليمني والمناهج الدراسية في المدارس، ويسيطرون على الجامعات ويغيرونها، ويرسلون الطلاب للدراسة في قم بإيران.