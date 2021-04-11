السعودية: عمرة واحدة فقط للمحصنين من كورونا في رمضان

مكة المكرمة (وكالات)

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية أمس، عدد المرات التي يمكن للمحصنين من فيروس كورونا، المستفيدين من تطبيقي «توكلنا» و«اعتمرنا» حجز التصاريح لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك. وأعلنت وزارة الحج والعمرة، في بيان لها، أنه يمكن للمستفيد أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت في وقت سابق أنه يمكن إصدار تصاريح العمرة بعد 15 يوماً من إصدار التصريح السابق، في حين أنه يمكن إعادة إصدار التصريح مجدداً في حينه لمن قام بإلغاء تصريحه من دون أداء العمرة، قبل أن تعود لتعلن عبر حسابها المخصص لخدمة المستفيدين في «تويتر» أن أداء العمرة في شهر رمضان المبارك يكون مرة واحدة فقط.

وفي سياق متصل، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين خلال رمضان.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، بهذه المناسبة حرص القيادة على استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين وتسخير السبل كافة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية كل المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى.