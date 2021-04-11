الميليشيات تحرق مخيماًً للنازحين في «حيس» بعد تهجير قاطنيه

صنعاء (وكالات)

أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، على إحراق مخيم سابق للنازحين شمال غرب مدينة حيس بمحافظة الحديدة بعد أن كانت قد هجرت قاطنيه.

وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية أحرقت مخيماً للنازحين مهجوراً في قرية «الحلة» القريبة من مفرق «العدين»، مشيرة إلى أن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كبير أضاء الضواحي الشمالية الغربية لمركز مديرية حيس.

يشار إلى أن الميليشيات الإرهابية تستخدم قرية «الحلة» وما جاورها أوكاراً لتعزيزاتها القادمة من جهة مديرية الجراحي بذات المحافظة ضمن محاولاتها البائسة لاستهداف مدينة حيس.