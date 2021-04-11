أعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالعراق يؤدون اليمين الدستورية

هدى جاسم (بغداد)

أدى أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس العراقي برهم صالح بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

وقال الرئيس العراقي عقب انتهاء مراسم أداء اليمين الدستورية «إن العراق اتخذ خطوة مهمة نحو استكمال متطلبات إحدى أهم مؤسساته الدستورية وإن المحكمة الاتحادية هي الحارس الأمين للنظام الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات العامة وضمان نفاذ القانون وصيانة الدستور، والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة». وأضاف أن إكمال تشكيل المحكمة الاتحادية يمثل خطوة مهمة وأساسية نحو استكمال المتطلبات القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات المبكرة، التي تمثل استحقاقاً وطنياً وشعبياً يتطلع إليه العراقيون.