النيابة المصرية تعلن تحقيقاتها بحادث تصادم قطاري سوهاج

القاهرة (وكالات)

قالت النيابة العامة المصرية أمس، إن تحقيقاتها بشأن حادث قطاري سوهاج في جنوب البلاد، كشفت تعاطي مراقب برج الإشارات مخدر «الحشيش»، وتعاطي مساعد أحد القطارات مخدر «الترامادول».

وأضاف بيان النيابة العامة، أن سائق أحد القطارين اعترف بتعطيل نظام التحكم والمكابح الإلكتروني في القطار حتى يتمكن من قيادة القطار بسرعة أعلى، بالإضافة إلى وجود إهمال بين عدد من موظفي أبراج المراقبة لتأخر إبلاغ القطار بوجود قطار أمامه على السكة.

وبحسب البيان أكدت التحقيقات ترك رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط مقر عمله وقت وقوع الحادث بالرغم من مسؤولية قسمه عن مراقبة حركة القطارات بموقع التصادم، كما ثبت إخلال اثنين من المراقبين بالقسم بمهام عملهما، عقب تأخر أحدهما عن تنبيه سائق «القطار الإسباني» بتوقف «القطار المميز» والخطأ في ذكر رقم القطار وعدم الاتصال بسائق القطار الإسباني لتنبيهه.

كما ذكر بيان النيابة العامة أنها أجرت 13 محاكاة للتصادم وفي جميع الحالات توقف القطار قبل الاصطدام باستخدام الفرامل اليدوية.

وانتهى البيان إلى أنه يجري حالياً التصرف في الدعوى الجنائية فور استكمالها.

وكان حادث اصطدام القطارين قد أسفر عن وفاة 22 شخصاً وإصابة ما يزيد على 100 آخرين، وخسائر مادية كبيرة.