الكرملين يستبعد الحرب مع أوكرانيا

موسكو (وكالات)

استبعد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، اندلاع حرب مع أوكرانيا في ظل تنامي المخاوف من تصعيد للنزاع، مع إرسال حشود عسكرية روسية منذ أيام إلى الحدود الأوكرانية.

وقال بيسكوف في مقابلة تبثها شبكة «روسيا 1»: «بالطبع، لا أحد يسلك طريق الحرب، ولا أحد يقبل باحتمال نشوب مثل هذه الحرب».

وتابع: «لا أحد يقبل كذلك باحتمال قيام حرب أهلية في أوكرانيا»، مؤكداً أن روسيا لن تبقى غير مبالية لمصير الناطقين بالروسية المقيمين في جنوب شرق أوكرانيا، حيث تدور حرب منذ 2014 بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

وتعتبر موسكو أن النزاع الذي أوقع أكثر من 13 ألف قتيل منذ اندلاعه هو حرب أهلية أوكرانية.

ولم ينف الكرملين نشر تعزيزات، لكنه يؤكد أنه لا يهدد أي جهة، متهماً في المقابل كييف بالقيام بـ«استفزازات» تهدف إلى «تصعيد الوضع على الجبهة».

وقال بيسكوف في المقابلة: «إن روسيا تبذل كل الجهود الممكنة للمساعدة على تسوية هذا النزاع، وسنواصل القيام بذلك من دون توقف». وبعدما توقفت المعارك بشكل شبه تام منذ التوصل إلى هدنة في صيف 2020، تجددت الاشتباكات بكثافة في الأسابيع الأخيرة وأسفرت عن مقتل 26 عسكرياً أوكرانياً منذ مطلع العام، بالمقارنة مع مقتل خمسين جندياً طوال عام 2020.