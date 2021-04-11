سياسيون أردنيون لـ«الاتحاد»: العلاقات الإماراتية الأردنية صمام أمان للمنطقة

أحمد عاطف (القاهرة)

أفاد سياسيون وخبراء فى الأردن أن العلاقات المتينة القائمة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وطيدة ومتينة طوال العقود الماضية، مؤكدين أهمية هذا التعاون والحرص على تعزيزه في مختلف المجالات. ولفتوا إلى أن الإمارات لطالما وقفت إلى جانب الأردن على مر الأزمنة.

وأشار الخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن أمن الأردن من أمن الخليج، موضحين أن العلاقات بين الإمارات والأردن ساعدت فى استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً. وأضافوا: «إن العلاقات العميقة على مستوى القيادة والشعبين صمام أمان للمنطقة بأثرها في مواجهة أي تحديات».

وأوضح عضو مجلس الأعيان الأردني العين مدالله الطراونه، أن الجميع يدرك أن استقرار الإمارات واستقرار الأردن يعني استقرار المنطقة والنهوض بها اقتصادياً، وعلى الصُعد كافة، مشيراً إلى رسوخ القيم السياسية الأردنية، التي بنيت عليها الدولة، وأسهمت هذه القيم في خلق نظام سياسي متين تجاوز كل الصعاب والمنعطفات التاريخية الحادة، وهذا جعلنا ننظر إلى الجوار العربي بصورة مختلفة قائمة على العلاقات المتينة.

وأضاف الطراونة فى اتصال هاتفي لـ«الاتحاد» أنه في دولة الإمارات، والتي ترتبط معها الأردن بعلاقة تاريخية أخوية، هنالك جذور راسخة عززتها القيادة الرشيدة في كلا البلدين على مدار عقود، لذا ليس مستغرباً أن تبقى هذه العلاقة راسخة ومتينة إلى الأبد، لأنها بنيت على أسس ثابته وبقلوب صادقة وراغبة بالوحدة والتآخي.وذكر عضو مجلس الأعيان الأردني أن الأردن اليوم بعد مرور مائة عام على نظامه الراسخ يرسم ملامح مئة عام جديدة، عنوانها العلاقات الطيبة والراسخة مع الإخوة، والإمارات العربية دولة مهمة في السياقات العربية والعالمية، وعلينا أن نرسم معاً أهدافاً ونخطط معاً لما هو قادم.

وأكد أنه إذ تحتفل الإمارات بمرور مئة عام على استقرار وبناء الأردن في عهده الهاشمي، فإن ذلك يدل على الأخوة الراسخة والعلاقات الثابتة وأننا في الأردن نؤكد في كل مناسبة أن استقرار وبناء دولة الإمارات هو استقرار وبناء الأردن، فليس غريباً أن يحتفي الأخ بأخيه، لذلك نقول لشعب الإمارات وحكامها إننا نقدر عالياً هذا الاحتفاء.

وقال الباحث والمحلل السياسي الأردني عامر السبايلة: إنه بالحديث عن العلاقات الأردنية الإمارتية، فإن العلاقة بين البلدين تخرج من النطاق العادي والتقليدي إلى العمق الاسترتيجي.

وأضاف السبايلة لـ«الاتحاد» أن أبرز ما يميز العلاقات بين البلدين هو الثبات والعمق والتآزر في مختلف الظروف والمحطات، والتعاون في مجالات عديدة على المستوى الرسمي والشعبي.



من جانبه، أشار الإعلامي والمحلل السياسي الأردني علي الطراونة إلى أن العلاقات الأردنية الإماراتية هي علاقات متميزة ودائمة، قائمة على أساس المحبة والاحترام والمصير المشترك للتعاون في كل المجالات.

وأوضح لـ«الاتحاد» أن هذه العلاقات اتسمت بالرأي المشترك والانسجام في القضايا والثوابت العربية، لما فيه مصلحة العمل العربي المشترك، خدمة لقضايا الأمة، ودائماً وأبداً يحظى الشعب الإماراتي الشقيق بمحبة الأردنيين.

وشدد على أن الشعب الإماراتي لعب دوراً كبيراً في دعم الأردن على مدار السنوات الماضية، خصوصاً وأن الأردن دولة محورية في المنطقة، ومحاطة بمحيط ملتهب من كل الجهات.

وأكد الإعلامي الأردني أن شعب الأردن وقياداته يقدرون ويثمنون دائماً مواقف الإمارات ودورها الفاعل في الوجود العربي في المنطقة وأهميته.