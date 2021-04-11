التحالف يدمر طائرة مسيّرة حوثية ثانية باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان (جنوب غرب) المملكة، بعد أن دمرت في وقت سابق، اليوم، طائرة مسيرة كانت باتجاه خميس مشيط في نفس المنطقة أيضا.

وقال التحالف في بيان له مساء اليوم الأحد إن «محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية». وأضاف «نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».