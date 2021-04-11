آليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال رمضان

أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم الأحد، عن ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأشترطت الوزارة التحصين ضد فيروس كورونا بأحد أنواعه الثلاثة محصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعافي لإصدار التصاريح.

ونوهت الوزارة إلى إتاحة خدمة التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنان.

وأكدت الوزارة عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، بالإضافة لعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، بجانب منع اصطحاب الأطفال.

كما كشفت الوزارة عن آليات إصدار تصاريح الحج والعمرة والصلاة خلال رمضان المبارك، حيث حددت الفترات الزمنية المخصصة للعمرة، مبينة أنه سيتم تحديث الطاقة الاستيعابية خلال الساعة، وفق الحجوزات المتاحة أو الملغاة.