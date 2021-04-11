مصر: لن نتنازل عن حقوقنا التاريخية في مياه النيل

أكد المتحدث باسم وزارة الري، المهندس محمد غانم، أنه لن تحدث أزمة مياه في مصر، مشيرًا إلى أن هذه رسالة لكل مواطن ليطمئن؛ ومصر تعمل على تنفيذ ذلك؛ ولن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية، محمد غانم، أن الطرح الإثيوبي بشأن اختيار وترشيح مشغلي سدود من مصر والسودان، من أجل تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة، يعتبر "التفافًا" على مبدأ الوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد.



وأكد غانم خلال مداخلة على قناة «on e» المصرية، السبت، تمسك مصر بضرورة عقد اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد، معتبرا أن الحديث عن "تبادل معلومات" عن سد النهضة يعد كلامًا لا معنى له، كما أن تبادل المعلومات يكون بعد عقد الاتفاق بين الأطراف، لافتًا إلى إمكانية الحصول على المعلومات وبيانات السد من خلال الأقمار الصناعية.

ورفضت مصر والسودان، السبت، اقتراحا إثيوبيا لتبادل المعلومات بشأن عمليات سد النهضة على النيل الأزرق بعد انتهاء مفاوضات بين الدول الثلاث في كينشاسا الأسبوع الماضي دون إحراز تقدم.

وشدد المتحدث باسم وزارة الري المهندس محمد غانم، على أنه لابد من وجود اتفاق ملزم لمنع الإجراءات الأحادية من قبل الإثيوبيين.

وكانت "جريدة الشروق" القاهرية نقلت عن وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أن مصر لن تسمح بأزمة مياه في أرضها.

وأوضح عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن إثيوبيا "غير جاهزة"، ولفت إلى أنه من مصلحة إثيوبيا ومن مصلحة مصر والسودان أن يكون هناك اتفاق، ولو لم يحدث ذلك ستكون هناك "مشكلة على الجميع".