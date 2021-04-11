زلزال ارتدادي بقوة 5.5 درجات يضرب جاوة الإندونيسية

ضرب زلزال ارتدادي بقوة 5ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة مالانج بإقليم جاوة الشرقية في إندونيسيا .

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في إندونيسيا "أنتارا" أن الزلزال وقع عند الساعة 0654 بالتوقيت المحلي (1154 مساء يوم السبت بتوقيت جرينتش)، ويأتي بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة أمس وتسبب بمصرع 6 أشخاص على الأقل وألحق أضرارًا بعدد من المباني.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية والمناخية في إندونيسيا أنه من غير المحتمل حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.