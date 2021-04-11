جامعة الدول العربية: العراق رُكنٌ ركين في المنظومة العربية

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سلسلة لقاءات مع عددٍ من القيادات العراقية، على رأسهم الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني، ووزير الخارجية فؤاد حسين، وذلك خلال زيارة أبو الغيط الحالية للعراق التي تستمر حتى اليوم الأحد.

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في بيان لها أمس إن أبو الغيط أعرب خلال لقاءاته مع القادة العراقيين عن ترحيبه بمساعي ترسيخ مظاهر السيادة للدولة العراقية، واهتمام قيادات الدولة بالبُعد العربي في السياسة الإقليمية للعراق باعتبار بغداد رُكنًا ركينًا في المنظومة العربية، مشددًا على أن الجامعة العربية مستمرة في دعمها ومساندتها للعراق وهي تقف إلى جواره في سعيه لتثبيت الاستقرار الداخلي وتعزيز التوازن في علاقاته الإقليمية.

وأضاف البيان أن الأمين العام للجامعة العربية أكد خلال لقائه مع الرئيس العراقي برهم صالح على أهمية استمرار بغداد في التوجه المُقدّر من تعزيز علاقاتها بمحيطها العربي، كما أكد خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن تأييده للمنهج الذي يتبناه الأخير في مواجهة التحديات، والذي يضع مصلحة العراق فوق أي اعتبارات أخرى، ويسعى لترسيخ سيادة البلد واستقراره.

وأشار البيان إلى أن أبو الغيط أعرب خلال لقائه أيضًا مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن ارتياحه للرؤية العراقية حيال تخفيف حدة التوترات الإقليمية، وإبعاد العراق عن التجاذبات الجارية، حفاظًا على استقلاله واستقراره وتوفير الفرص لنموه الاقتصادي الضروري تلبيةً لطموحات شعبه.