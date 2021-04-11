السيسي يبحث مع الرئيس التونسي الأوضاع في ليبيا ومكافحة الإرهاب

أحمد عاطف (القاهرة)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد تطورات الأزمة الليبية والتأكيد على ضرورة تفعيل الدور العربي إزاء هذه الأزمة، مرحبين بما تم التوصل إليه مؤخراً من تشكيل السلطة التنفيذية الليبية.

وأشار السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس، إلى أنهما أكدا على استعدادهما لتقديم كافة أشكال الدعم للسلطة الليبية الجديدة بما يمكنها من أداء دورها في إدارة المرحلة الانتقالية، وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، وإنهاء التدخلات الخارجية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين والإرهابيين من ليبيا، بما يضمن استعادتها لاستقرارها.

وأوضح السيسي أن المباحثات مع نظيره التونسي تناولت الحديث عن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة للتصدي لتلك الظاهرة، ومواجهة التنظيمات الإرهابية كافة دون استثناء، وتجفيف منابع تمويلها.

ولفت السيسي إلى أنه تم استعراض القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين على أهمية دعم العمل العربي المشترك، والحفاظ على الأمن القومي العربي، وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية، ورفض كافة محاولات التدخل الخارجي في الشأن الداخلي للدول العربية. وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح ونظيره التونسي بضرورة البحث عن حلول عادلة وشاملة بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشددين على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر، باعتبارها جزءاً من الأمن القومي العربي وقضية مصيرية.

من جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الأمن القومي لمصر هو أمن بلاده، وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقف بلاده، لافتاً إلى ضرورة البحث عن حلول عادلة أمام كل العالم.