مسؤولون لـ«الاتحاد»: انتخاب الشعب الليبي رئيسه حق مشروع

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

يخشى الشارع الليبي من أن يتم وضع قاعدة دستورية تعطي مجلس النواب الحق في انتخاب رئيس البلاد وسلب الليبيين حقهم في انتخاب رئيسهم عبر الاقتراع السري المباشر.

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار أنه في حال تم إجراء انتخابات في ليبيا فهي فرصة لانتخاب أهم منصب في الدولة، مشيراً لدعمه انتخاب رئيس للبلاد عن طريق الاقتراع السري المباشر من أبناء الشعب، لافتاً إلى أن ذلك سيعطي شرعية كاملة لليبيين وقدرة على العمل بعيداً عن أي مضايقات وكذلك لا يقيده الابتزاز السياسي بسبب الصفقات السياسية من الأحزاب والجماعات والمجموعات التي يُتوقع وجودها داخل مجلس النواب الليبي. وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن إجراء الانتخابات فرصة كي تحدد ليبيا هويتها النابعة من إرادة الشعب بعد خبرة اكتسبها طيلة الفترة الماضية، لافتاً إلى أنها فرصة قد تكون أخيرة حتى لا تُفرغ مؤسسات الدولة الليبية من مضمونها وتتحول إلى شكل واسم فقط.

فيما أوضح عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني أن انتخاب رئيس لدولة ليبيا من الشعب أو من مجلس النواب موضوع قديم أثير خلال اجتماعات لجنة فبراير عام 2014، مؤكداً أنه لم تم حسم الأمر حينها وتم إحالته للبرلمان الذي أصدر القرار رقم 5 بشأن انتخاب رئيس للبلاد عن طريق الشعب مباشرة.

ولفت العباني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن انتخاب رئيس البلاد عن طريق مجلس النواب خيار تتمسك به جماعة «الإخوان» لتتمكن من السيطرة على من يتم انتخابه رئيساً للبلاد.

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية إن أي اقتراح أو محاولة لحرمان الشعب الليبي من اختيار رئيسه هو اقتراح ومحاولة لاستمرار الفوضى واللادولة، معتبراً أن كل الحجج والمخاوف من انتخاب الرئيس مباشرةً من الشعب الليبي، هي حجج ومخاوف لاستمرار دولة الأشخاص والنهب والفوضى.