«الشعبة البرلمانية» تشارك في جلستي البرلمان العربي بالقاهرة

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أمس، في جلستي البرلمان العربي الرابعة والخامسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، المنعقدتين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وضم الوفد مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وأكد محمد اليماحي على أهمية الجلسة التي عقدها البرلمان العربي وخصصها لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي، والذي يعتبر من أبرز الموضوعات المطروحة على الساحتين العربية والدولية، مشدداً على أن تسييس قضايا حقوق الإنسان، يهدد الأمن الداخلي لأي دولة في العالم وفي المنطقة العربية.

وثمن اليماحي في كلمة ألقاها خلال الجلسة كافة الخطوات المتقدمة والتدابير الهامة التي تقوم بها الحكومات العربية لتطبيق أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن الإنجازات التي حققتها الدول العربية في هذا المجال، كما ثمن الخطوات الرائدة التي اتخذتها بعض الدول لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وإرساء مبادئ القيم الإنسانية، وتنفيذ التزامها بكافة المواثيق والمعاهدات في هذا المجال، وتطوير مؤسساتها الوطنية مما يكفل حماية هذه الحقوق وصونها.

وقال اليماحي إن الجلسة الخامسة للبرلمان ناقشت تقارير اللجان الأربع الدائمة في البرلمان العربي والتطورات والمستجدات الخاصة بعدد من قضايا الدول العربية منها اليمن وليبيا والأردن ولبنان والعراق والصومال.