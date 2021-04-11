تعاون بين «العالمي للسلام» والبرلمان العربي

القاهرة (وام)

وقع المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان أمس، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة مذكرة تفاهم مع البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي وذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتوحيد جهودهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل على تحقيق أهدافهما.

ونصت المذكرة التي حضر توقيعها عدد من أعضاء البرلمان العربي على تعاون الطرفين في تنظيم مؤتمرات إقليمية ودولية من أجل تعزيز ثقافة التسامح والسلام علاوة على تسهيل تبادل الزيارات الرسمية بينهما والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات المشتركة المتعلقة بترسيخ مبادئ التسامح والسلام.