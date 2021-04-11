مصادر تكشف لـ«الاتحاد»: كواليس أكبر تدريب عسكري في البحر المتوسط

القاهرة (الاتحاد)

كشفت مصادر مطلعة عن ما وصفته بـ«المناورة العسكرية الأكبر في البحر المتوسط» والتي تستضيفها اليونان بمشاركة نحو 13 دولة على رأسها فرنسا وأميركا وإسرائيل وكندا وقبرص واليونان إسبانيا، وكذلك النمسا ومصر والأردن ورومانيا وسلوفينيا، إلى جانب دولة عربية أخرى.

وأضحت المصادر لـ«الاتحاد» أن القوات الجوية المشاركة من الدول العربية والأجنبية في المناورة العسكرية «INIOCHOS 21» وصلت أمس، للأراض اليونانية، موضحة أن التدريبات تشمل قوات متعددة الجنسيات.

ولفتت المصادر إلى أن المناورة ستتم في مناطق مخطط لها مسبقاً في أثينا، والتي ستشارك فيها جميع فروع القوات المسلحة هناك بما فيها الجوية والبحرية بما فيها الصواريخ الموجهة السريعة والغواصات.

وستشمل المناورة بحسب المصادر التي تحدثت لـ«الاتحاد» كافة أنواع العمليات الجوية والبحرية والقفزات الأرضية الحرية، فيما تكون مصر واستراليا والأردن ورمانيا وسلوفانيا مراقبين في التدريب أما المشاركون فمن باقي الدول المذكورة.