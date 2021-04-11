العراق: التعاون العربي المشترك أساس لإرساء السلام

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، أن الجهود العراقية منصبة على دعم الحوار لتسوية المشاكل وتخفيف حدة التوترات في المنطقة. وأضاف صالح، خلال استقباله الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط: «نعمل على تبنّي التعاون العربي المشترك في إرساء أمن وسلام المنطقة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار العراق، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم الاستثمار وفرص التنمية»، حسب بيان للرئاسة العراقية.وأكد أهمية دور «الجامعة» في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار عبر تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء.

وقال الرئيس العراقي: إن سياسة الانفتاح التي ينتهجها العراق تنطلق من إدراكه أهمية إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار، لأن استقرار العراق وسيادته عنصر لاغنى عنه لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها.

من جانبه، قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي: «إن أمام الجامعة العربية دوراً مهماً تضطلع به في تعزيز التقارب البنّاء، وتجاوز الخلافات، وتعضيد جهود التهدئة بين الدول الإقليمية الفاعلة التي ترتبط بعلاقات تاريخية تتجاوز الأزمات الراهنة».

ودعا الكاظمي، خلال استقبال أبو الغيط، إلى أهمية التواجد الفعّال للجامعة العربية، وتطوير منظومات عملها بما يمكنها من خدمة الشعوب العربية، لافتاً إلى أن العراق يتطلع إلى انعقاد القمة العربية المقبلة، عبر دعم دورٍ عربي أكبر يسهم في جهود التهدئة.

وقال: إن العراق يدعم مبادرات إنهاء الصراع في اليمن، ودعم لبنان لتجاوز ظروفه الصعبة، كذلك يؤيد عودة سوريا إلى الجامعة العربية وتشجيع الحوار الداخلي فيها.

وأكد أبو الغيط أن مؤسسة الجامعة حريصة على دعم العراق في مساعيه السامية هذه، وأثنى على الخطوات الشجاعة للحكومة العراقية، لاسيما في ما يتعلق بمسار الانفتاح العراقي الحكيم والمتزن على محيطه العربي والإقليمي، وروح المبادرة الإيجابية التي ينتهجها.