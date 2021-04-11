إندونيسيا: مقتل 7 جراء زلزال قوته 5.9 درجة

جاكرتا (رويترز)

ذكرت وكالة الحد من الكوارث في إندونيسيا أن زلزالاً قوته 5.9 درجة وقع قبالة جزيرة جاوة، أمس، وهو ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وإصابة اثنين بجروح خطيرة، وإلحاق أضرار بمئات المباني في عدة مدن.

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أن الزلزال وقع في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وشعر به الناس في أنحاء جاوة الشرقية، التي يقطنها 40.7 مليون نسمة، والمقاطعات المجاورة، بما في ذلك منتجع جزيرة بالي.

وقالت وكالة الحد من الكوارث: إن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في الوقت الذي جرى فيه نقل عدد غير محدد في عدة قرى إلى مراكز إيواء بعد انهيار بعض المنازل.

وأضافت: إن أضراراً لحقت بأكثر من 300 منزل وعشرات المباني الأخرى، من بينها مدارس ومستشفيات ومكاتب حكومية ودور عبادة. وقد تتغير هذه الأرقام مع قيام السلطات بجمع مزيد من المعلومات حول حجم الإصابات والأضرار.

وأظهرت صور في وسائل الإعلام منازل سويت بالأرض في بلدات بالقرب من الساحل الجنوبي لجاوة الشرقية، الذي كان أقرب منطقة لمركز الزلزال.

ووقع الزلزال في المحيط الهندي على بعد 91 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي لجاوة الشرقية.