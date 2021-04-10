الأمواج تجرف حوتين نافقين إلى شاطئ في بنجلاديش

قال مسؤولون في بنجلاديش، اليوم السبت، إن الأمواج جرفت حوتين نافقين إلى شاطئ بجنوب شرقي البلاد في بلدة كوكس بازار السياحية. وتم العثور على جثتي الحوتين المتحللتين جزئياً بفاصل زمني بلغ 18 ساعة، يومي الجمعة والسبت، في شاطئ هيمشاري خارج كوكس بازار، حسبما قال أشرف الحق، المسؤول العلمي في مركز المصايد البحرية والتكنولوجيا في بنجلاديش. وذكر أشرف الحق أن الحوتين نفقا على الأرجح منذ حوالي أسبوعين في خليج البنغال وجرفهما التيار باتجاه الشاطئ بفعل المد والرياح. وأضاف أنه تم اكتشاف علامة إصابة كبيرة على ظهر أحد الحوتين اللذين يعتقد أنهما من نوع حوت بريدي.