7 قتلى إثر زلزال قبالة سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم السبت بعدما ضرب زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل جزيرة جاوة الإندونيسية، على ما أفادت وكالة إدارة الكوارث، فيما تحاول البلاد التعافي من إعصار مدمر ضرب جزءاً آخر من الأرخبيل الآسيوي.ووقع الزلزال على بعد حوالي 45 كيلومتراً جنوب غرب مدينة مالانغ في جاوة الشرقية، ما أدى لتدمير مئات المنازل والمدارس والإدارات الحكومية والمساجد في أرجاء المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث اديتيا جاتي إنّ "بياناتنا الأخيرة تشير إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة اثنين بجروح خطيرة وعشرة بجروح بسيطة".

وأشار إلى إجلاء السكان في عدة قرى في المنطقة.

ولم يتضح على الفور إذا ما كانت حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، لكنّ الوكالة لم تبلغ عن وجود مفقودين بعد الزلزال القوي.

وحصل الزلزال على عمق 82 كيلومترا، وتحدث الزلازل السطحية أضراراً أكبر من الزلازل العميقة.

وأظهرت صور من المنطقة سقوط سقف في أحد عنابر المستشفيات فيما تناثر الركام في القاعة الرئيسية في برلمان بليتار، المدينة الواقعة في جنوب غرب مالانغ.

وقالت إيدا ماغفيروه وهي من سكان المدينة لوكالة فرانس برس "انتهيت من الصلاة لتوي وكنت أبدل ملابسي حينما حدث الزلزال فجأة".

وتابعت "كانت الهزة قوية واستمرت طويلاً. اهتز كل شيء ... قلبي كان يخفق بسرعة".