البرلمان العربي: أمن السعودية عمق استراتيجي ثابت في الأمن القومي العربي

أكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية من أساسيات الأمن القومي العربي ويمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً في منظومة الأمن القومي ككل.

وأعرب البرلمان في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن إدانته واستنكاره لهجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة والتي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بنجاح.

وحذر البرلمان فى بيانه من استمرار انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية والتي هي ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب البرلمان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيات الحوثي الإرهابية عن جرائمها والانتقال من مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار إلى اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

وجدد البرلمان العربي تأكيده على وقوفه التام مع السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.