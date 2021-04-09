الإمارات: الهجمات الحوثية تعكس الاستخفاف بالقوانين الدولية

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أنه اعترض ودمر طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه مدينتي خميس مشيط وجازان جنوب المملكة العربية السعودية. وأكد التحالف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الحوثيين تعد جرائم حرب. وشدد على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة

بدون طيار مفخخة باتجاه خميس مشيط، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيات الحوثي، لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

إلى ذلك، لقي ما لا يقل عن 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مصرعهم وجرح آخرون، أمس، بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل في جبهة «الكسارة» غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري: إن مجاميع حوثية حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها أمس الأول، إلا أن قوات الجيش تعاملت مع المجاميع وانتهت المعركة بمصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً وجرح آخرين. وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش دمّرت عربة مدرعة و3 أطقم كانت تابعة للميليشيات وسقط كل من عليها بين قتيل وجريح.