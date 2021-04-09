اليمن يشيد بدور الإمارات في تأهيل مطار الريان

عدن (الاتحاد، وكالات)

أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بالجيش اليمني بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في إعادة بناء وتأهيل مطار الريان الدولي كنافذة للتنمية.

وزف اللواء ركن فرج سالمين البحسني، لليمنيين بشرى استئناف الرحلات الجوية الداخلية والدولية من وإلى مطار الريان الدولي الواقع في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، أمس، للمرة الأولى منذ تحرير المحافظة من تنظيم «القاعدة» الإرهابي 2016.

وقال البحسني: إن الجهود التنموية الإماراتية تكللت في إعادة تأهيل مطار الريان الدولي كلياً بما فيه تشييد صالة حديثة للمسافرين وتزويد المطار بأجهزة الملاحة والمعدات الحديثة والمتطورة.

وأكد محافظ حضرموت أن الأهمية الكبرى التي يحتلها مطار الريان الدولي تأتي من كونه بوابة جوية مهمة لبقية المحافظات وللعالم، ويعد وسيلة للنقل ونافذة للتنمية والاستثمار في حضرموت واليمن.

وأشار إلى أهمية مطار الريان الدولي لعموم المواطنين اليمنيين وبدرجة أساسية للمرضى وكبار السن ورجال الأعمال.

وأعرب قائد المنطقة العسكرية الثانية عن شكره للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ولقيادة التحالف العربي ولقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لدورهم الكبير في المتابعة والدعم والمساندة والإشراف في عوده هذا الشريان الرئيسي للبلد.

واستقبل مطار الريان الدولي أمس، أولى الرحلات الداخلية إلى مطار الريان الدولي قادمة من عدن، ومتوجهة إلى مطار سقطرى.

وأوضحت مسؤولة قطاع النقل الجوي بوزارة النقل ديما عبدالقوي أن إعادة افتتاح المطار وتدشين شركة الخطوط الجوية اليمنية لرحلاتها الداخلية عبر المطار، تمثل خطوة مهمة في إطار جهود واهتمام الوزارة لإعادة تحديث وتطوير قطاع النقل.