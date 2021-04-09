قلق أممي من تضاعف خطير للجائحة في اليمن

عدن (وكالات)

أعلنت وزارة الصحية اليمنية، أمس، عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة على 7 محافظات، في وقت أعربت فيه الأمم المتحدة، عن قلقها من تضاعف خطير ومقلق للجائحة في اليمن.

وقالت وزارة الصحية في إحاطتها أمس، للجنة الترصد الوبائي في عدن ، إنها سجلت 100 إصابة مؤكدة في 7 محافظات يمنية محررة.

وفي حين لا تزال ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تفرض تعتيماً إعلامياً شاملاً حول تفشي الوباء في مناطق سيطرتها شمالي اليمن يقابله تزايد أعداد الوفيات المعلنة عبر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، تصدرت محافظة تعز قائمة إعلان وزارة الصحة اليمنية عن حصيلة كورونا الموثقة بالمحافظات المحررة خلال الساعات الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اليمنية أنها سجلت 29 حالة إصابة مؤكدة في تعز، تليها حضرموت 26 إصابة، والضالع 18 إصابة، وعدن 17 حالة، ومأرب 5 إصابات، فشبوة 3 إصابات، والمهرة إصابتين.

كما وثقت وزارة الصحة 18 حالة وفاة بمضاعفات فيروس كورونا في 4 محافظات توزعت على 9 حالات وفاة في حضرموت، ثم تعز 6 حالات، فالضالع حالتان، ومأرب حالة واحدة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي بنيويورك، حسبما أفادت المنظمة الدولية على موقعها الإلكتروني أمس، إنه تم تأكيد أكثر من 5 آلاف حالة إصابة بـ «كوفيد- 19» منذ بداية الجائحة في اليمن.

وتضاعف هذا الرقم في شهر واحد فقط، ما يشير إلى تصاعد خطير ومقلق للفيروس.

وأضاف: «عدد الوفيات آخذ في الارتفاع، حيث تم تسجيل نحو ألف وفاة حتى الآن، تم تأكيد ثلث هؤلاء منذ منتصف مارس الماضي». وتابع: «نحن نعلم أن هذه الأرقام تقلل إلى حد كبير من عبء المرض في البلاد، بسبب قدرات الاختبار المحدودة ونقص الإبلاغ، وكذلك تحديات الوصول إلى أي علاج».