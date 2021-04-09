«التحالف» يدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط

أبوظبي (الاتحاد) - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن محاولات ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين تعد جرائم حرب، مضيفا أن تلك المحاولات لاستهداف الأعيان المدنية تم صدها وإحباطها.

وأوضح أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.