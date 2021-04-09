الحكومة البريطانية تنعى الأمير فيليب زوج المكة إليزابيث

نعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، الذي توفي اليوم الجمعة.

وقال جونسون «ببالغ الحزن، تلقيت منذ فترة قصيرة إعلانا من قصر باكنجهام بأن صاحب السمو الملكي، دوق إدنبره توفي».

وأوضح أن بريطانيا «ستقدم الشكر، كدولة ومملكة بسبب حياته وعمله غير العاديين».

وتابع «حظي الأمير فيليب بحب أجيال هنا في المملكة المتحدة وعبر الكومنولث وفي مختلف أنحاء العالم».

وقال «ننعى اليوم مع صاحبة الجلالة الملكة، ونقدم تعازينا لها ولجميع أفراد أسرتها».

وتوفي دوق إدنبره، اليوم الجمعة، عن 99 عاما في قلعة وندسور.

وأكد أن بريطانيا في حالة حداد مع العائلة المالكة والملكة.

وأضاف جونسون «نتذكر الدوق... قبل كل شيء لدعمه الراسخ لجلالة الملكة».

وأوضح «وإلى جلالة الملكة وعائلتها.. قلوب أمتنا معكم اليوم».