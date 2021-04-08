الكاظمي: الحوار الاستراتيجي بين العراق وأميركا الطريق لحل الأزمات

بغداد (وكالات)

وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نتائج الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة بأنها بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق وبما يستحق العراق. ووصف الكاظمي في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر نتائج الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي بأنها «إنجاز جدير أن نهنئ به شعبنا المحب للسلام». وقال إن «الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات، وشعبنا يستحق أن يعيش السلم والأمن والازدهار، لا الصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات».

وكانت الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين عقدت أمس الأول، برئاسة وزيري خارجية العراق والولايات المتحدة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.