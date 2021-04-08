"التحالف" يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جازان

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

ونقلت الوكالة عن التحالف أن "المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيات الحوثية تعد جرائم حرب".

وأكد أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.