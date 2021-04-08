محافظ مأرب: الحوثي يتلاعب باتفاقيات السلام لخداع العالم

عدن (وكالات)

وصل ‏المبعوث السويدي بيتر سيمنبي أمس، إلى محافظة مأرب، شرق اليمن، في زيارة هي الأولى من نوعها للاطلاع على التداعيات الإنسانية للأعمال القتالية التي تقودها ميليشيات الحوثي الإرهابية على محاور متعددة نحو المدينة المكتظة بالسكان ومئات آلاف النازحين.

وناقش المبعوث السويدي مع محافظ مأرب سلطان العرادة مستجدات الأوضاع في المحافظة، في ظل الهجمات الحوثية واستهدافها للمدنيين والنازحين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واطلع العرادة المسؤول الأوروبي على مستجدات الوضع الإنساني والمعيشي للنازحين في محافظة مأرب التي تضم نحو %60 من النازحين في اليمن.

وشدد على ضرورة ممارسة الضغط الدولي على الميليشيات الحوثية لوقف هجماتها الصاروخية المستمرة على مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة، التي قال إنه «راح ضحيتها العشرات من النازحين وسببت موجة نزوح للآلاف منهم إلى أماكن بديلة في ظل وضع إنساني صعب».

وأشار محافظ مأرب إلى أن ميليشيات الحوثي تعتبر أي مسعى لوقف الحرب مجرد تكتيك لاستمرار حروبها بأشكال مختلفة، وتراهن على خبرتها في التلاعب باتفاقيات السلام لخداع العالم، لافتاً إلى حرص الحكومة على تحقيق السلام، حيث قدمت الكثير من التنازلات لإنجاح كل الجهود الدولية الساعية لحل الأزمة اليمنية.

بدوره، أكد المبعوث السويدي موقف بلاده الداعم لليمن ولعملية السلام ضمن جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب والأزمة الإنسانية.