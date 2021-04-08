ميليشيات الحوثي تعتزم إغلاق عدد من المنظمات الدولية والخيرية

صنعاء (وكالات)

أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية اعتزامها إغلاق عدد من المنظمات الدولية والخيرية العاملة في مناطق سيطرتها خلال الأيام القادمة.

وقال أمين عام ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، عبدالمحسن طاووس، إنه سيتم اتخاذ قرارات خلال الأيام المقبلة بإغلاق عدد من المنظمات، وفق ما أوردته وسائل إعلام تابعة للحوثيين.

وأضاف طاووس، أن حجم التمويلات التي قدمتها المنظمات في مجال العمل الإنساني خلال العام الماضي بلغت مليارا و220 مليونًا و472 ألف دولار. ولم يذكر المسؤول الحوثي عدد المنظمات التي سيجري إغلاقها.