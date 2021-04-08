دولة أوروبية تعيد فتح المحلات رغم ارتفاع وفيات كورونا

قالت وزارة الصحة في بلغاريا، اليوم الخميس، إن البلاد ستعيد فتح المطاعم والمسارح والمعارض والجامعات بطاقة محدودة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل بالرغم من ارتفاع الوفيات جراء جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه سيتم إعادة فتح المدارس بجدول يسمح بعقد فصول دراسية مختلفة.

وجاء في البيان أنه سيتم إعادة فتح مراكز الألعاب والمراكز التجارية بطاقة محدودة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16 أبريل الجاري، والأندية في 29 من الشهر نفسه.

تسجل بلغاريا حاليا ثاني أعلى معدل وفيات بمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد خلال فترة 14 يوما في منطقة الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيانات صادرة عن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.