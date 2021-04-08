العالم العربي يستقبل رمضان بـ"تدابير مشددة" لاحتواء "كورونا"

يستقبل العالم العربي بعد أيام شهر رمضان المبارك وسط تحذيرات متشابهة ناجمة عن القلق من تأثير أجواء شهر رمضان المبارك التي تتضمن التجمعات والموائد وغيرها من العادات في جهود احتواء فيروس كوفيد19. وتشهد أغلب الدول العربية ارتفاعات نسبية في أعداد المصابين، في الوقت الذي تبذل كل دولة كافة ما يلزم وفق امكانياتها لتحصين أكبر عدد من السكان من الفيروس عبر حملات التطعيم. ويعود الشهر الفضيل للعام الثاني في أجواء استثنائية فرضها استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد. وعلى الرغم من تخطي أغلب دول العالم بما فيها الدول العربية مراحل انهيار المنظومة الصحية جراء انتشار الفيروس إلا أن القلق لايزال قائماً خصوصاً مع انتشار السلالات الجديدة وعدم الوصول للمناعة المجتمعية التامة. وأعادت الجهات الصحية في أغلب الدول العربية التأكيد على أهمية السلوكيات الفردية في هذه المرحلة، وضرورة احترام الأفراد للتعليمات والإجراءات الاحترازية. واستبقت أغلب الدول العربية دخول الشهر الفضيل بالإعلان عن مجموعة من القرارات والإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى تكييف أداء العبادات كالصلاة وحملات الإفطار الجماعية وإخراج الزكاة إضافة للعادات الاجتماعية والزيارات والتجمعات التي يتميز بها الشهر الفضيل مع الأوضاع الصحية المستجدة بما يعزز المحافظة على سلامة وصحة أفراد المجتمع.

وفي الامارات أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة خلال الشهر الفضيل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وشددت الهيئة على أن الصحة العامة أولوية ومسؤولية اجتماعية والتكاتف المجتمعي ضرورة لا غنى عنها والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات واجب شرعي ووطني يضمن السلامة ويقود إلى التعافي. واهابت الهيئة بالجميع الالتزام بعدم إقامة أي تجمعات خلال شهر رمضان ووقف الزيارات والفعاليات الاجتماعية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية للتواصل مع الأقارب والأصدقاء". وقررت أن تقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد كوفيد-19، إضافة إلى استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات.

من جهتها أعلنت الكويت في وقت سابق عن تمديد حظر التجول الجزئي في عموم البلاد حتى تاريخ 22 أبريل الجاري، كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا، ويستمر الحظر الجزئي من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي. وسمحت الكويت أثناء فترة الحظر الجزئي خلال شهر رمضان المبارك بعمل خدمة توصيل المطاعم والمقاهي ومراكز تسويق الغذاء من 7 مساء حتى الثالثة فجراً، فضلاً عن السماح بالمشي من الساعة 7 مساء إلى 10 مساء داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية.

وفي سلطنة عمان تم الإعلان عن حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً طوال أيام شهر رمضان المبارك، إضافة إلى عدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد، كذلك الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة، وحظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

وتدخل المملكة الأردنية الهاشمية الشهر الفضيل في ظل استمرار العمل بحظر التجول الشامل ليوم الجمعة والحظر الجزئي الليلي الذي يستمر حتى منتصف شهر مايو المقبل وذلك ضمن تدابير مكافحة جائحة "كورونا". وقررت الحكومة الأردنية في وقت سابق فرض حظر تجوال شامل وكلي أيام الجمعة مع تعليق صلاة الجمعة، كما قررت حينها توسيع حظر التجوال الجزئي بقية أيام الأسبوع، بحيث يبدأ للمنشآت من السادسة مساء، وللأفراد من السابعة مساء، ويستمر حتى السادسة من صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي. وفي مصر قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة. وأوصت اللجنة عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها. وقررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم، بداية من السبت 17 أبريل المقبل، مع الالتزام بعدد محدود من الزبائن داخل الأماكن التي تضمن السلامة العامة في المطاعم وغيرها.

وأمس أعلنت المملكة المغربية عن تشديد قيود حظر التجول الليلي في شهر رمضان بهدف كبح تفشي وباء كوفيد-19، حيث قررت "حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة 20,00 إلى الساعة 06,00 صباحا مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقاً.