هل يتم إلغاء الدراسة في شهر رمضان في مصر؟.. الحكومة تجيب

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

قالت وزارة التربية والتعليم في مصر، إنه لا صحة لإلغاء الدراسة بجميع المدارس بدءاً من شهر رمضان أو اعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسي الحالي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وذلك بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء الدراسة بجميع المدارس بدءاً من شهر رمضان واعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسي الحالي.

وحسب بيان رسمي من الحكومة المصرية، فإن الدراسة مستمرة بكافة المدارس دون إلغاء، كما ستعقد الامتحانات الشهرية المجمعة لجميع صفوف النقل في مواعيدها المقررة، مُشيرةً إلى أن الحضور اختياري بكافة المدارس في شهر رمضان، ويقتضي الغياب الاختياري إقراراً رسمياً من ولي الأمر، على أن لا تزيد عدد أيام حضور الطلاب عن ثلاثة أيام أسبوعياً.

وأكدت أنه يتم العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، مع استكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل المتعددة التي أعلنت عنها الوزارة من منصات وقنوات تعليمية، مُشددةً على الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية كافة عناصر المنظومة التعليمية.