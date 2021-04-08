الدبيبة يزور السعودية .. في إطار جولة خليجية

من المقرر أن يقوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بزيارة رسمية إلى السعودية محطته الثالثة في جولته الخليجية التي قادته إلى الكويت والإمارات والتي يستعرض فيها آخر التطورات على الساحة الليبية، والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الانتقالية.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الجولة تأتي في إطار مساعي الدبيبة لتوحيد الموقف الخليجي، فيما يتعلق بالملف الليبي وتعزيز العلاقات مع كافة الدول الخليجية.