تبادل الاتهام بين بروكسل وأنقرة بشأن "الفيديو المهين"

تعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لإهانة، الثلاثاء، بعدما اضطرت إلى الجلوس على مقعد جانبي خلال اجتماع عقدته ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

أثار هذا المشهد الذي صور ونشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واستياء عارما في بروكسل.

من جهتها، نددت تركيا "بالاتهامات الجائرة" التي استهدفتها بعد الحادث البروتوكولي خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أنقرة مؤكدة أن ترتيب المقاعد موضع الجدل كان اقترحه الجانب الأوروبي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي إن "مطالب الاتحاد الأوروبي احترمت. هذا يعني أن ترتيب المقاعد تم بطلبهم. التقت إدارتا البروتوكول من الطرفين قبل الاجتماع وتم احترام مطالبهم (الاتحاد الأوروبي)". وأضاف أن "الاتهامات ضد تركيا جائرة".

من جهتها، دانت الطبقة السياسية الفرنسية بالإجماع "الإهانة البروتوكولية" التي تعرضت لها رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين في أنقرة ووصفتها بأنها "صادمة" و"فاضحة".

واعلن كليمان بون وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية "انها صور مؤلمة! أرفض فكرة أوروبا ساذجة وضعيفة".

وأضاف لقناة "بي أف أم بيزنس" مساء الأربعاء "إنها إهانة سنعمد إلى تصحيحها لكن يجب ألا نسمح بحدوث مثل هذه الأمور".

وقال "نتعامل مع محاورين، الرئيس التركي، يعرفون قوة الصور وقيمة الرمز. وعلينا أن نكون أقوى وأكثر حزما في هذا الخصوص".

والخميس اعلنت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو لإذاعة "ار تي ال": "إنه مشهد صادم! (...) لم يكن يفترض برئيسة المفوضية البقاء في هذا الوضع".

وأضافت "هناك نوع من الإذلال ونرى في ذلك أيضا صلة مع خروج تركيا مؤخرا من معاهدة حقوق المرأة".

أثار هذا المشهد الذي صور ونشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فون دير لايين الثلاثاء جالسة على أريكة بعيدا خلال اجتماع المسؤولين الأوروبيين مع الرئيس رجب طيب اردوغان في أنقرة، جدلا واستياء عارما في بروكسل.