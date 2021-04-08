الأمين العام المساعد للجامعة العربية: الوضع في لبنان متأزم

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم الخميس، أن الوضع في لبنان متأزم. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم عن زكي قوله، بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا ببيروت، إن هناك أزمتين سياسية واقتصادية، ولا يمكن حل الأزمة الاقتصادية من دون إيجاد مخرج للأزمة السياسية.

وأضاف: «عرضت على الرئيس عون استعداد الأمين العام لجامعة الدول العربية للمساعدة بأي شكل كان في الاتصالات بين الأطراف الرئيسية في هذه الأزمة، وإذا كان هناك من داع للتدخل من الجامعة، وأن يكون سقف الجامعة هو المطلوب من الجميع».

وتابع :«نحن حاضرون لذلك، والرئيس عون رحب بالطرح وقال لا مشكلة لديه مع ذلك ووافق وبارك هذا الأمر» ، مشيراً إلى أنه «ستكون هناك بعض الاتصالات مع الأفرقاء الأساسيين لحلحلة الوضع السياسي».

وكان تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من الشهر نفسه الذي هز مرفأ بيروت. وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيراً، بعد 18 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية. يذكر أن تأليف الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.