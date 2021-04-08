الهند تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 126 ألفاً و789 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية تعد الأعلى منذ بداية جائحة كورونا.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 12 مليون و928 ألفاً و574

حالة.

ونقلت شبكة " ان دي تي في" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 685 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 166 ألفاً و862 حالة.

ومن المقرر أن يجتمع مودي اليوم مع رؤساء وزراء الولايات لمناقشة إجراءات السيطرة على فيروس كورونا.



