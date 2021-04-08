زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب السواحل الغربية لتركيا

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الخميس، بحر "إيجه" قبالة سواحل ولاية موجلا، غربي تركيا.



جاء ذلك بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عبر موقعها الإلكتروني، وفقاً لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

وأوضح البيان أن الزلزال وقع قبالة سواحل قضاء "داتشا" بالولاية المذكورة في تمام الساعة 0333 بالتوقيت المحلي( 0033 بتوقيت جرينتش)، وعلى عمق92ر6 كيلومتراً.

.

ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزة.