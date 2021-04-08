من جديد.. برلسكوني في المستشفى

قال مصدران من حزب "فورزا إيطاليا، إن رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، دخل المستشفى منذ الثلاثاء لإجراء فحوصات.وأضاف أحد المصادر، أن السياسي وقطب الإعلام البالغ من العمر 84 عاما نُقل إلى المستشفى لإجراء فحوصات متابعة، بعد إصابته بفيروس كورونا في سبتمبر من العام الماضي.

وخضع برلسكوني، الذي انتهت ولايته الثالثة كرئيس للوزراء عام 2011، لعملية جراحية في القلب عام 2016 ونجا أيضا من سرطان البروستات.

وفي سبتمبر الماضي تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، فيما وصفه هو بـ "أخطر تحد" في حياته.