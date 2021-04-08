مصر ترحب باستئناف تقديم المساعدات الأميركية للفلسطينيين

رحبت مصر صباح اليوم الخميس باستئناف تقديم المساعدات الأميركية للفلسطينيين بعد توقفها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عن "ترحيب مصر بقرار الإدارة الأميركية استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك استئناف تمويل وكالة الأونروا؛ وهو ما من شأنه أن يسهم في رفع المعاناة عن الفلسطينيين، فضلا عن توفير دعم مادي في مواجهة تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، كما يتيح للأونروا توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني". وأشاد بالقرار الأميركي "لما ينم عنه من اهتمام الإدارة الأميركية وتفاعلها مع قضايا المنطقة". وأعلنت واشنطن أمس الأربعاء إعادة مساعداتها إلى الفلسطينيين. وجاء في بيان عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: " يسر الولايات المتحدة أن تعلن أنه، وبالعمل مع الكونجرس، نخطط لاستئناف المساعدات الأميركية الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني". وأوضح البيان أن "ذلك يشمل 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و 10ملايين دولار لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا). كما نستأنف برامج المساعدة الأمنية الحيوية،وسيتم تقديم جميع المساعدة بما يتفق مع قانون الولايات المتحدة".