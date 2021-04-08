بريطانيا تكشف تفاصيل عملية جديدة ضد "داعش" في العراق

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس إن بريطانيا نفذت عدة ضربات جوية استهدفت تنظيم "داعش" الإرهابي المتشدد في شمال العراق الشهر الماضي في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية استغرقت عشرة أيام.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن العراقية طردت قوات التنظيم من منطقة جبال مخمور إلى الجنوب الغربي من أربيل في حين نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية وطائرات أخرى للتحالف هجوما جويا خلال العملية. واتُخذ قرار الهجوم في 22 مارس عندما تم التأكد من تمركز قوات لتنظيم "داعش" الإرهابي في شبكة من الكهوف في جبال مخمور.

ونفذت ثلاث مقاتلات لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز تايفون هجوما باستخدام صواريخ ستورم شادو. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن المتابعة اللاحقة أكدت نجاح الضربة. وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس "تواصل القوات المسلحة البريطانية إلى جانب شركائنا العراقيين وقوات التحالف اجتثاث إرهابيي داعش من المناطق التي يختبئون بها".

وأضاف "المملكة المتحدة ملتزمة بهزيمة داعش. هذه العملية ستمنع الجماعة الإرهابية وأيدلوجيتها السامة من استعادة موطئ قدم لها في العراق وتقلص قدرتها على تنسيق هجمات في أنحاء العالم".