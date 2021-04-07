«يونيفيل» تترأس اجتماعاً لبنانياً إسرائيلياً

بيروت (وكالات)

ترأس رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول أمس، اجتماعاً ثلاثياً مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، وناقش الوضع على طول الخط الأزرق.

وتركزت المناقشات، خلال الاجتماع الذي انعقد في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، على الوضع على طول الخط الأزرق، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية «يونيفيل».

وحث اللواء ديل كول الأطراف على الاستمرار في الاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها «يونيفيل» لتجنب إمكانية التوترات والتصعيد.

وقال «لقد أثبتت آلية الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها مجدداً أهميتها في تقليل التوتر على طول الخط الأزرق وحلّ القضايا الخلافية من خلال المشاركة البناءة».