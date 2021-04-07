مصر تؤكد دعم لبنان في مساعيه لتشكيل حكومة جديدة

بيروت (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تضامن بلاده مع لبنان ودعمها للمساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة.

جاء ذلك في رسالة نقلها أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الرئيس اللبناني ميشال عون من نظيره المصري.

وقال شكري في تصريح للصحفيين بعد لقائه الرئيس اللبناني إن «الرئيس السيسي كلفني بأن آتي إلى لبنان في ضوء الحرص الذي يوليه لاستمرار بذل مصر لكل الجهود في إطار التواصل مع كافة المكونات السياسية اللبنانية من أجل الخروج من الأزمة الراهنة». وأشار إلى استمرار وجود ما أسماه بـ«انسداد سياسي» في لبنان حيث ما تزال الجهود تبذل لتشكيل حكومة من الاختصاصيين القادرين على الوفاء باحتياجات الشعب اللبناني وتحقيق الاستقرار المهم ليس فقط للبنان بل للمنطقة ومصر للارتباط الوثيق القائم على المستوى السياسي والشعبي بين لبنان ومصر.

وقال إنه سيعقد سلسلة من اللقاءات مع المكونات السياسية المختلفة في لبنان لنقل رسالة مماثلة بتضامن مصر وتوفيرها لكل الدعم للخروج من الأزمة لتشكيل الحكومة بما يفتح الباب للدعم الإقليمي والدولي ويؤدي إلى تحقيق المصلحة المشتركة لدول المنطقة.