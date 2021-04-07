8 آلاف شخص ضحايا الألغام الحوثية

عدن (وكالات)

دعا مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، العميد ركن أمين العقيلي، المجتمع الدولي للضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للتوقف عن زراعة الألغام، حيث تسببت بكارثة إنسانية كبيرة في اليمن.

وقال العقيلي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة في اليمن تسببت في مقتل أكثر من 8 آلاف مدني، بينهم أطفال ونساء وكبار السن، كما تسببت في مقتل 61 من العاملين في البرنامج الوطني لنزع الألغام وعدد كبير من المصابين والجرحى، كما أودت الألغام الحوثية بحياة 5 خبراء دوليين ممن يعملون في المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام»، ولا تزال الألغام تهدد الكثير من أبناء اليمن وتمنعهم من العودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وأكد مدير البرنامج الوطني، ظهور مساحات واسعة بمحافظة تعز ملوثة بالألغام والعبوات الناسفة، ما يكشف عن فداحة الكارثة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، وقال: إن الأراضي التي حررتها قوات الجيش في محافظة تعز ملوثة بالألغام والعبوات الناسفة، ما يؤكد استمرار الميليشيات في زراعتها، وهو ما يعني أن كافة المناطق التي مازالت الميليشيا تسيطر عليها ستكون مزروعة بالألغام. وأوضح أن فرع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أرسل فريق نزع وتطهير، بحسب خطة الاستجابة الطارئة وبالإمكانات المتاحة وقد باشر عمله في نزع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق المحررة حديثاً في مديرية المعافر منطقة الكدحة وقرية الأكمة بمديرية المعافر لفتح الطرقات وتامين عودة النازحين إلى قراهم وبيوتهم وتسهيل إيصال المواد الإغاثية والإسعافية وتأمين المنشآت الحيوية والخدمية ومصادر المياه ومناطق الزراعة والرعي.