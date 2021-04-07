إثيوبيا تعلن قراراً مهماً بشأن سد النهضة

أكدت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، أنها ستواصل ملء سد النهضة الذي تبنيه على نهر النيل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان.

وصرح وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم، أن بلاده ستواصل ملء خزان السد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب، خلال موسم الأمطار المقبل الذي يفترض أن يبدأ في يونيو أو يوليو.

وقال الوزير الإثيوبي في مؤتمر صحفي «مع تقدم البناء، يتم ملء السد». وأضاف «لن نتخلى عن ذلك».

أعلنت أديس أبابا في 2020 إكمال المرحلة الأولى من عملية ملء السد محققة هدفها المحدد بـ4,9 مليار متر مكعب مما سمح باختبار أول توربينتين من السد. وقد حددت لهذه السنة هدف ملء 13,5 مليار متر مكعب إضافية.

جاءت التصريحات الإثيوبية بعد أن افترق وزراء خارجية الدول الثلاث من دون اتفاق، أمس الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات في كينشاسا برعاية رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

ويشكل «سد النهضة العظيم» المبني في شمال غرب إثيوبيا بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم، مصدر خلاف بين الدول الثلاث.

تريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن تشغيل السد قبل ملئه.